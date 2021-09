KSAU Hadiri Pacific Air Chief Symposium 2021 di Pearl Harbor Hawaii

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengikuti acara Pacific Air Chief Symposium 2021 di Joint Base Hickam Airforce Base Pearl Harbor, Hawaii, Amerika Serikat, Senin (30/8/2021) waktu setempat.

Sebelum pelaksanaan kegiatan Pacific Air Chiefs Symposium 2021, Fadjar melakukan pertemuan bilateral dengan Commander Of Pacific Air Forces, General Kenneth S Wilbach.

Dalam kesempatan tersebut Fadjar dan Wilbach membahas tentang penanganan pandemi Covid-19 serta latihan bersama Cope West 2021 yang telah dilaksanakan selama beberapa waktu lalu, di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

"Latihan bersama Cope West, sangat penting, mengingat latihan tersebut merupakan kesempatan pertama bagi TNI AU, untuk melatih kemampuan-kemampuan Beyond Visual Range," kata Fadjar dalam keterangan resmi Dinas Penerangan TNI AU dikutip, Selasa (31/8/2021).

Selain itu, keduanya membicarakan kemungkinan kerjasama lainnya yang bisa dilakukan kedua negara.

Disela-sela kegiatan Pacific Air Chief Symposium 2021, Fadjar juga berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Chief Of Staff Of The Republic Of Korea General Park In-Ho.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana akrab tersebut, keduanya membicarakan kerjasama aktif antar kedua angkatan udara.

Keduanya membahas mulai dari latihan hingga pertukaran taruna dan Perwira, serta berharap dapat terus mengembangkan kerjasama tersebut.

"Republik Korea merupakan rekan penting bagi Indonesia, kedua angkatan udara memiliki banyak kerja sama. Saya mengapresiasi dukungan negara Korea untuk pesawat T-50 dan KT-1B, serta berharap dapat melaksanakan latihan bersama negara Korea secara reguler," kata Fadjar.

Fadjar juga dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral dengan para pemimpin kedua angkatan udara sahabat antara lain Thailand, Singapura, Perancis, Australia, dan KSAU Amerika Serikat General Brown pada 1 September hari ini.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asintel KSAU Marsda TNI M Fadjar Sumarijadji dan Athan RI untuk Washington DC Marsda TNI TBH Age Wiraksono.