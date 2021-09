Peneliti SMRC Puji Komitmen Transformasi Digital Airlangga Hartarto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti senior Saiful Mujani Research and Consulting (SMR) Saidiman Ahmad menyatakan, upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan transformasi digital sudah mulai terlihat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Saidiman mencontohkan, akselerasi penetrasi digital ke publik sudah sangat terasa.

“Karenanya, upaya pemerintah untuk menghadirkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis sudah seharusnya dilakukan,” kata Saidiman saat dihubungi media, Selasa (14/9).

Di sisi lain, Saidiman turut mengapresiasi upaya pemerintah, terutama di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Di bawah komando Airlangga Hartarto, upaya pemerintah menanggulangi wabah dan pemulihan ekonomi mengalami perbaikan yang sangat signifikan,” ungkap Saidiman.

Saidiman bahkan mengapresiasi komitmen Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam hal transformasi digital di Indonesia.

Keberhasilan Airlangga mengeluarkan Indonesia dari resesi ekonomi, dampak pertumbuhan kuartal II-2021 yang mencapai 7,07 persen, salah satunya disebabkan akselerasi pemanfaatkan teknologi dalam kegiatan ekonomi warga.

“Hal yang sama terjadi di sektor kesehatan. Pemanfaatan teknologi turut memberikan pengaruh yang sangat signifikan,” kata Saidiman.

Karenanya, Saidiman mendukung upaya Airlangga Hartarto dalam kampanye pemanfaatan dan perluasan akses digital dalam banyak bentuk. Ini dilakukan secara konsisten. “Di tengah keterbatasan mobilisasi warga, peningkatan kesadaran digital adalah sesuatu yang tak terelakkan,” tutur Saidiman.

Saat menghadiri webinar Creativepreneur 4.0 bertajuk “Business Journey: Navigating in the Sea of Challenges” yang diadakan Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Utara Malaysia, Airlangga turut mengingatkan tentang pentingnya transformasi digital di Indonesia.

Menurut Airlangga, pemerintah terus mengupayakan pemanfaatan teknologi dapat memaksimalkan potensi ekonomi, terutama di masa pandemi. “Pandemi Covid-19 dan kemajuan teknologi memaksa kita melakukan percepatan pemanfaatan teknologi digital yang mendorong lahirnya profesi baru yang berbasis digital,” kata Airlangga.