BAF LIONS RUN 2021, VRun for Diabetes, 3.200 Peserta Telah Berlari Sambil Berdonasi

TRIBUNNEWS.COM - Yayasan Lions Indonesia (YLI) bersama PT Bussan Auto Finance (BAF) secara resmi telah menutup kegiatan acara tahunan BAF Lions Run 2021, VRun for Diabetes yang telah terselenggara sejak tanggal 3 Juli – 22 Agustus 2021.

Charity run dengan format virtual ini mendapatkan respon yang baik, terbukti dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 3.200 orang yang berasal dari seluruh Indonesia hingga mancanegara seperti negara Singapura, Australia, Amerika, dan negara lainnya.

Tahun ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan BAF Lions Run hasil kolaborasi antara YLI dan BAF. Tema-tema yang diangkat dalam penyelenggaraan BAF Lions Run ini mengacu pada 5 Global Causes yang ditetapkan oleh Lions International untuk mengatasi permasalah kesehatan di seluruh dunia.

Pada tahun 2019, kegiatan charity run BAF Lions Run yang bertema Childhood for Cancer dilaksanakan secara offline di Alam Sutera, Tangerang (Maret 2019), tahun 2020 kegiatan charity run BAF Lions Run dilaksanakan secara virtual pada bulan September 2020 dengan mengusung tema Run for Vision, dan pada tahun 2021, charity run kembali diselenggarakan secara virtual dengan tema VRun for Diabetes.

Ketua Panitia Sri Bimastuti Abimanju mengatakan bahwa BAF Lions Run 2021 - VRun for Diabetes merupakan charity run yang bertujuan menggalang dana untuk pengendalian diabetes (diabetes awareness) di Indonesia, serta mengajak masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dan kebugaran dengan berolahraga secara rutin di masa pandemi COVID-19. Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini selain melakukan olahraga lari juga sekaligus berdonasi untuk mendukung pengendalian diabetes di Indonesia.

Beberapa aktivitas dilakukan BAF dan YLI dalam kegiatan BAF Lions Run, di antaranya penyelenggaraan webinar untuk mengedukasi para peserta terkait wawasan berlari, diabetes, dan kesehatan mata, serta kegiatan sosialisasi petunjuk teknis penyelenggaraan virtual run BAF Lions Run kepada peserta.

Bapak Willy Suwandi Dharma, Chairman Yayasan Lions Indonesia, mengungkapkan bahwa donasi yang diberikan dari peserta BAF Lions Run 2021 – VRun for Diabetes ini akan digunakan oleh Lions Clubs di seluruh Indonesia untuk membantu pengendalian penyakit diabetes yang merupakan silent killer, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa di Indonesia, dalam bentuk kegiatan penyuluhan, pemeriksaan gula darah, dan lain-lain.

Komitmen Bussan Auto Finance terhadap Kesehatan Anak Indonesia

Selain donasi yang diberikan oleh pelari, BAF selaku sponsor utama juga memberikan donasi dalam bentuk tunai senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Ibu Lynn Ramli selaku Presiden Direktur BAF kepada Yayasan Lions Indonesia secara virtual yang diwakili oleh Bapak Willy Suwandi Dharma selaku Chairman Yayasan Lions Indonesia.

“Donasi yang kami berikan kepada YLI merupakan bentuk konsistensi dan komitmen BAF dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, salah satunya dengan upaya pengendalian diabetes sejak dini, sesuai dengan payung tema CSR kami yaitu Caring for Children,” papar Lynn.

BAF dan YLI menyampaikan terima kasih kepada 3.200 peserta BAF Lions Run 2021, VRun for Diabetes yang sudah berlari sambil berdonasi untuk mendukung pengendalian Diabetes di Indonesia dan community partner yang turut mendukung penyelenggaraan acara ini sehingga berjalan dengan sukses, di antaranya Lions Eye Bank Jakarta, Teman Diabetes, dan Keluarga Besar IKADAR (Ikatan Penyandang Diabetes Anak dan Remaja).

Mari siapkan diri kita untuk mengikuti BAF Lions Run 2022, di tahun depan!(*)