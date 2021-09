Ini Penjelasan Polisi Mengapa Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang Belum Juga Terungkap

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Sudah sebulan berlalu namun kasus pembunuhan Ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat, hingga saat ini belum terungkap.

Polisi belum juga menangkap dalang dan pelaku dari perbuatan keji itu.

Lalu apa kendala polisi?

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan, pihaknya saat ini masih bekerja keras untuk mengungkap pelaku.

"Mohon doanya, jadi kami butuh kehati-hatian dan ketelitian dari waktu ke waktu, kemudian dari perbuatan ke perbuatan, mereka-mereka itu (saksi) dari alibi waktu itu detik per detik itu mereka ada di mana, posisinya seperti apa," ujar Erdi A Chaniago, saat dihubungi, Jumat (17/9/2021).

Erdi mengatakan, dari keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang ada, nantinya bakal mengarah pada tersangka.

"Harus betul-betul dengan menemukan petunjuk-petunjuk itu, insya Allah akan mengarahkan kepada bukti-bukti dan tersangkanya," katanya.

Kasus yang menewaskan Tuti Suhartini (55) dan anaknya Amalia Mustika Ratu (23) itu, kata dia, sudah menjadi perhatian pimpinan.

Bahkan, Bareskrim Mabes Polri pun ikut turun dalam mengungkap perkara ini.

"Ya, kami all out, karena ini sudah menjadi atensi dari pimpinan dan jadi perhatian publik, memerintahkan backup all out ke Polres Subang, semuanya turun untuk membantu," ucapnya.