Di Pidato PBB, Jokowi Sebut Keberhasilan Indonesia Turunkan Kebakaran Hutan

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-76, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi (23/9/2021).

Dalam pidatonya tersebut Jokowi mengatakan bahwa Indonesia berhasil menurunkan kebakaran hutan dan laju deforestasi.

Menurutnya pada 2020 lalu, kebakaran hutan di Indonesia berhasil turun 82 persen dibandingkan 2019.

"Pada 2020, Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan 82 persen dibandingkan tahun sebelumya. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir," kata Jokowi.

Indonesia kata Presiden akan terus berkomitmen dalam memprioritaskan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia memiliki peran yang penting dalam isu perubahan iklim.

Selain itu Kepala Negara juga menyampaikan bahwa Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua negara dan menjadikan inklusivitas sebagai prioritas utama kepemimpinan Indonesia.

Untuk diketahui Indonesia akan menjadi Presidensi G20 pada 2022 mendatang. Yang mengusung tema, "Recover Together, Recover Stronger".

"Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Ini komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind," pungkas Jokowi.