Dukcapil: Jumlah Penduduk Lelaki Sebanyak 137 Juta, Perempuan 134 juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh membeberkan untuk apa data kependudukan sebanyak lebih 272 juta penduduk by name by address di data ware house (DWH) Dukcapil.

“Dalam DWH Dukcapil tercatat, jumlah penduduk lelaki sebanyak 137 juta dan perempuan 134 juta," ujarnya di webinar yang digelar Magister Ilmu Administrasi Universitas Khrisnadwipayana, Sabtu (25/9/2021).

Ia menjelaskan sebaran terbesar di Provinsi Jabar dengan 47 juta penduduk.

Provinsi terkecil di Kaltara, dengan penduduk 692 ribu.

Kabupaten dengan penduduk terbesar tercatat ada di Kabupaten Bogor dengan 5,2 juta penduduk.

“Jumlah ini hampir sama dengan Provinsi NTT atau Provinsi Aceh,” lanjutnya.

Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kabupaten Supiori.

Penduduk wajib KTP-el 198,6 juta, yang sudah membuat KTP-el 195,6 juta jiwa atau 98,50 persen.