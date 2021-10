YBI Serukan Cinta Batik Indonesia Kepada Generasi Milenial

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam menyambut Hari Batik Nasional pada 2 Oktober, Yayasan Batik Indonesia (YBI) menyelenggarakan beberapa kegiatan.

Selain mengajak pebatik Indonesia untuk kembali aktif berproduksi, YBI pun turut mengajak generasi millenial untuk mengenal batik lebih jauh.

Satu di antaranya seperti membuat sudut unik berupa Batik Wonderland.

Sebuah metafora perjalanan ke negeri impian, dengan impresi motif batik dan seni pop art milenial.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam acara Healing Tree Batik Fever Exhibition, di Atrium Ashta Mall, Sabtu (2/10/2021)

Bertaburkan pesona kekayaan alam Indonesia serta flora dan fauna Indonesia, lewat instalasi pop Up 2 dimensi dan tiga dimensi memberikan aura baru yang eye catching.

Selain itu, ada pula Batik Fever Challenge.

Yaitu sebuah lomba membuat ide konten kreatif dengan menggunakan batik Indonesia.

"Batik fever calon sendiri terbuka untuk generasi muda dimanapun mereka berada. Dengan ide kreatif mereka yang out of the box diharapkan dunia batik Indonesia bisa semakin beradaptasi dan terus berinovasi agar tetap kekinian dengan selera masa depan," kata Ketua YBI Indonesia, Yanti Airlangga di Atrium Ashta Mall, Sabtu (2/10/2021).