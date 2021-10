Rektor UMN: Pandemi Timbulkan Tantangan dalam Komunikasi Digital

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rektor Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Ninok Leksono mengatakan pandemi menimbulkan beragam tantangan dalam komunikasi digital.

Hal tersebut diungkapkan Ninok dalam "COMNEWS (Conference on Communication and New Media Studies)" yang digelar UMN secara daring pada Selasa (5/10/2021).

"Pandemi ini menimbulkan tantangan-tantangan dalam komunikasi digital," ujar Ninok.

Tantangan komunikasi digital di masa pandemi, menurut Ninok, akan menguji infrastruktur komunikasi digital.

Menurutnya perkembangan teknologi khususnya media baru telah mendisrupsi dominasi media lama.

"Tentu dampaknya tidak hanya bagaimana masyarakat mengonsumsi media, melainkan juga bagaimana masyarakat berkomunikasi," tutur Ninok.

Dirinya mengatakan disrupsi ini dapat berdampak pada aspek sosial budaya dari komunikasi.

Ninok berharap ajang COMNEWS dapat memberikan wadah para presenter untu saling berbagi cara berkomunikasi yang lebih baik di masa pandemi Covid-19 ini.