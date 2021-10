Praktisi Pendidikan Dunia Bahas Dampak Pandemi pada Anak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 dikhawatirkan berdampak pada melambatnya perkembangan anak, karena meningkatnya "keterputusan" pendidikan.

Praktisi pendidikan baik nasional maupun dunia berinisatif mengadakan pertemuan tingkat dunia yang dinamai EdHeroes Asia Indonesia Chapter, di Jakarta pada pada 16 Oktober mendatang.

Di antaranya Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia, Pendiri Sekolah Murid Merdeka Najeela Shihab, Co-Founder dan Direktur Sokola Rimba Butet Manurung, Ketua LPAI Seto Mulyadi, dan lain-lain.

Project Chairwoman EdHeroes Asia Indonesia Chapter Farhannisa Nasution mengungkapkan, pertemuan ini untuk memberikan jawaban bagi dunia pendidikan keluar dari pandemi melalui gerakan yang berbasis paradigma baru.

"Saat ini anak-anak mengalami kerugian karena pandemi dan kebijakan yang mengikutinya. Kita tak bisa membiarkan anak-anak dalam problem keterputusan pendidikan tanpa mencari solusi," katanya dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).

Indonesia menjadi negara pertama dari serangkaian seri pertemuan di Asia, selain Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Jepang, India, dan Taiwan. Pertemuan ini akan mengambil tema “Unveil the Future of Education in Asia”.

**Potensi Anak Alami Gangguan Psikologis Selama Pandemi**

Selain keterputusan pendidikan, terdapat bahaya gangguan mental dan emosional serta kasus-kasus kekerasan yang tidak terlaporkan.

Saat ini anak-anak di berbagai belahan dunia menghadapi krisis yang tak terduga dari sistem pendidikan belum siap atas pandemi ini..