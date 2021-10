ASEAN Nobatkan 3 Kota di Indonesia Sebagai Kota Ramah Lingkungan dan Bersih di Asia Tenggara

Laporan wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Orgnisasi Negara-negara Se-Asia Tenggara (ASEAN) memberikan penghargaan kepada beberapa kota di Asia Tenggara yang dinilai berhasil menjalankan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Penghargaan yang dinamai “the 5th ASEAN ESC Award and the 4th Certificate of Recognition” merupakan salah satu program kerjasama ASEAN di bawah koordinasi ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC).

Tujuan program ini adalah untuk mendorong semakin bertumbuhnya kota-kota berkelanjutan di ASEAN dengan memberikan pengakuan dan apresiasi kepada kota-kota yang telah melakukan berbagai inisiatif dan upaya untuk mewujudkan hal tersebut.

Sebanyak 10 kota di masing-masing negara anggota ASEAN dianugerahi Environmentally Sustainable Cities (ESC Award). Sepuluh kota tersebut yaitu:

1. Temburong, Brunei Darussalam

2. Preah Sihanouk City, Cambodia

3. Balikpapan, Indonesia

4. Xamnneua City, Lao PDR

5. Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA), Malaysia

6. Nyaung Oo (Bagan) City, Myanmar

7. Marikina City, Phillipines

8. Nee Soon South Division, Singapore

9. Yala Municipality, Thailand

10. Can Tho City, Vietnam

Selain ASEAN ESC Award, terdapat juga penghargaan berupa Certificate of Recognition terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu Clean Air, Clean Water, dan Clean Land. Kota-kota yang berhasil mendapatkan penghargaan ini adalah:

Certificate of Recognition untuk Kota Besar

Kategori Clean Water:

1. Surabaya, Indonesia

Kategori Clean Air: