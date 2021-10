Surabaya, Balikpapan dan Bontang Dinobatkan Sebagai Kota Ramah Lingkungan di Asia Tenggara

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 3 kota di Indonesia dinobatkan sebagai sebagai kota ramah lingkungan dan bersih di Asia Tenggara.

Tiga kota tersebut adalah Kota Balikpapan, Kota Surabaya dan Kota Bontang.

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) memberikan penghargaan kepada beberapa kota di Asia Tenggara yang telah melakukan upaya pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Penghargaan “the 5th ASEAN ESC Award and the 4th Certificate of Recognition” merupakan salah satu program kerja sama ASEAN di bawah koordinasi ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC).

Tujuannya untuk mendorong semakin bertumbuhnya kota-kota berkelanjutan di ASEAN dengan memberikan pengakuan dan apresiasi kepada kota-kota yang telah melakukan berbagai inisiatif dan upaya.

"Saya sangat berharap, bahwa ini akan memotivasi kita untuk meningkatkan kinerja lingkungan kita dan menginspirasi orang lain untuk berbagi praktik terbaik di seluruh dunia," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya di acara penghargaan yang dilaksanakan secara hybrid dengan Indonesia menjadi tuan rumah, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Sektor UMKM Diminta Terapkan Usaha Ramah Lingkungan

Kota Balikpapan dianugerahi Environmentally Sustainable Cities (ESC Award).

Sedangkan Kota Surabaya penghargaan berupa Certificate of Recognition kategori clean Water (air bersih).

Adapun Kota Bontang mendapat penghargaan di kategori Certificate of Recognition untuk Kota Kecil Kategori Clean Air (udara bersih).