Personel TNI Terima The Meritorious Achievement Medal dan The Gawad Sa Kaunlaran dari Filipina

Personel Indonesian Liaison Officer (ILO) TNI menerima tanda kehormatan dari Armed Forces of The Philippines saat Courtesy Call dalam rangka exit call selesai penugasan sebagai ILO TNI di Filipina di Eastmincom Hedquarters, Panacan Davao City Filipina pada Senin (25/10/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Personel Indonesian Liaison Officer (ILO) TNI menerima tanda kehormatan "The Meritorious Achievement Medal" dan "The Gawad Sa Kaunlaran" dari Armed Forces of The Philippines.

Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Laut (P) Djawara HT Whimbo mengatakan penganugerahan tanda kehormatan tersebut disematkan langsung Komandan Eastmincom Lieutenant General Greg T Almerol selaku Chairman of Republic of Philippines Border Committee (PHBC).

Penganugerahan tanda kehormatan tersebut, kata Whimbo, dilakukan saat Courtesy Call dalam rangka exit call selesai penugasan sebagai ILO TNI di Filipina di Eastmincom Hedquarters, Panacan Davao City Filipina, Senin (25/10/2021).

Whimbo mengatakan Komandan Eastmincom menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas peran aktif, dedikasi, komitmen serta profesionalisme ILO TNI Filipina Batch 8 periode 2019 sampai dengan 2021 dalam aktivitas kerjasama Internasional.

"Terutama kerjasama bilateral antara Republik Indonesia dan Filipina dalam hal kerja sama perbatasan di dalam kerangka kerjasama Republic of Indonesia-Republic of Philippines Border Committee (IDPHBC)," kata Whimbo dalam keterangan resmi Puspen TNI, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Marsekal Fadjar Prasetyo Luncurkan Buku Konsep Transformasi Air Power TNI AU Berjudul Plan Bobcat

Medali tanda jasa kehormatan The Meritorious Achievement Medal diberikan berdasarkan General Orders Number 365 tanggal 20 Oktober 2021.

Penghargaan tersebut, kata dia, diberikan kepada Kepala ILO TNI Letkol Laut (P) Bambang Widodo atas dedikasi dan rasa tanggung jawab dan komitmen yang mendalam terhadap tugas serta sangat membantu dalam penyusunan berbagai kegiatan panitia perbatasan.

Penghargaan tersebut juga diberikan karena Bambang dinilai memiliki kompetensi, professionalisme dan dedikasi yang tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan kegiatan internasional.

Selain itu, penghargaan juga diberikan karena Bambang dinilai telah membuka jalan kesepakatan perjanjian bilateral antara komite perbatasan Republik Filipina dan Republik Indonesia.

Baca juga: Meriahkan HUT TNI, Rahmad Darmawan dkk Adakan Trofeo U-50 dan Beri Penghargaan Kepada Tokoh Ini

Sementara itu penghargaan The Gawad Sa Kaunlaran diberikan kepada sejumlah personel ILO TNI berdasarkan General Orders Number 366 tanggal 20 Oktober 2021.

Mereka di antaranya Perwira (Pa) ILO TNI di BCS Bongao Mayor Laut (P) Bima Nendya RP, Pa ILO BCS Tibanban Kapten Laut (P) Yuliawan DK, Bintara (Ba) ILO TNI BCS Batuganding Pelda Alberdinus Berutu, Ba ILO TNI BCS Bongao Serka Bagus Mukhty WIbowo dan Ba ILO TNI di Davao Serka Duwi Haryadi.

"Penghargaan diberikan atas keberhasilan tugas sebagai ILO TNI, memberikan kontribusi serta kerja sama yang baik, terhadap Armed Forces of Philippines maupun dengan masyarakat sipil dalam meningkatkan serta menjaga keamanan perbatasan ke dua negara selama penugasan sebagai ILO di Filipina di Filipina Selatan," kata Whimbo.