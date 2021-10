Judi Online-Live Streaming Seks 19 Love Me Rekrut Wanita Pengangguran Jadi Host, Bayarannya Dolar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi menyatakan pengelola situs 19.love.me sengaja merekrut wanita yang tidak bekerja atau pengangguran untuk menjadi host wanita judi online dan live streaming seks.

Andi menyampaikan server situs itu memang diketahui berada di Filipina.

Namun, mereka bekerja sama dengan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk merekrut wanita yang bersedia menjadi host yang biasa disebut host bar-bar.

"Mayoritas host wanita profesinya pengangguran," kata Andi saat dikonfirmasi, Kamis (28/10/2021).

Ia menyampaikan situs 19.love.me diketahui baru beroperasi sejak 3 bulan lalu.

Namun, host WNI yang ikut bergabung menjadi host di tempat tersebut telah mencapai ratusan orang.

"19.love.me ini baru beroperasi. Baru 3 bulan. Untuk wanita-wanitanya kita deteksi masih Indonesia. Ratusan orang itu Indonesia semua," ujar dia.

Andi menyampaikan host wanita tersebut digaji beragam oleh pihak pengelola situs.

Nominal gaji yang diterima akan disesuaikan dengan kelas atau performa masing-masing orang.

"Untuk yang dianggap kelas biasa-biasa saja itu tarifnya 3 dollar AS per jam. Host yang dianggap menarik ini mendapat 7 dollar AS per jam. Sedangkan host yang dianggap bertalenta tinggi mendapat bayaran 10 dollar AS per jam," tukasnya.