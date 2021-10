Wamen LHK: Forest Healing Activities, Kembali ke Hutan untuk Penyembuhan Fisik dan Psikis

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong mengingatkan masyarakat tentang pentingnya hutan sebagai penopang hidup manusia.

Dalam konteks pandemi, Wamen LHK mendorong yang namanya Forest Healing Activities, yakni kembali ke hutan untuk memperoleh udara segar.

Untuk mengurangi stress hingga mendapatkan oksigen gratis di hutan.

“Kita kembali ke hutan sebagai bagian dari penyembuhan fisik, psikis, dan kejiwaan kita sehingga kita senang dan gembira di hutan, Covid tidak bisa masuk,” kata Dr Alue saat diwawancara Tribunnews.com, Kamis (28/10/2021).

Sebagai Putra dari Suku Dayak, ia berkomitmen mengemban amanah dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu Menteri LHK Siti Nurbaya dalam menjalankan tugas dan fungsi kementerian.

Salah satunya pengelolaan hutan di Kalimantan, tanah kelahirannya.

Wamen LHK bercerita, baru-baru ini pemerintah membuat semacam kebijakan yang disebut forest and land use exit by 2030.

Artinya, pemerintah mengharapkan bahwa tahun 2030 nanti emisi di sektor kehutanan dan tata guna lahan sudah membaik.

Salah satunya hutan-hutan yang tersisa harus dilindungi, baik yang ada di taman nasional, kawasan konservasi, maupun di luar hutan produksi.