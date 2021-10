Pengelola Situs Judi & Asusila 19.Love.Me Rekrut Wanita Pengangguran Jadi Host

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi menyatakan pengelola situs 19.love.me sengaja merekrut wanita yang tidak bekerja atau pengangguran untuk menjadi host wanita judi online dan live streaming seks.

Andi menyampaikan server situs itu memang diketahui berada di Filipina. Namun, mereka bekerja sama dengan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk merekrut wanita yang bersedia menjadi host yang biasa disebut host bar-bar.

"Mayoritas host wanita profesinya pengangguran," kata Andi, saat dikonfirmasi, Kamis (28/10/2021).

Ia menyampaikan, situs 19.love.me diketahui baru beroperasi sejak tiga bulan lalu. Namun, WNI yang ikut bergabung menjadi host di tempat tersebut telah mencapai ratusan orang.

"19.love.me ini baru beroperasi tiga bulan. Untuk wanita-wanitanya kita deteksi masih Indonesia. Ratusan orang itu Indonesia semua," ujarnya.

Andi menyampaikan, pengelola situs menggaji host wanita secara beragam.

Nominal gaji yang diberikan akan disesuaikan dengan kelas atau performa masing-masing orang.

"Untuk yang dianggap kelas biasa-biasa saja itu tarifnya tiga dolar AS per jam. Host yang dianggap menarik ini mendapat tujuh dolar AS per jam. Sedangkan host yang dianggap bertalenta tinggi mendapat bayaran 10 dolar AS per jam," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar perjudian dan prostitusi melalui live streaming melalui aplikasi atau situs 19.love.me dan menangkap empat orang.

"Kita berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana perjudian sekaligus tindak pidana pornografi yang melibatkan jaringan hampir di seluruh Indonesia. Saya ulangi hampir di seluruh Indonesia," kata Andi, Selasa (26/10/2021).

