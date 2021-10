Pemprov DKI Jakarta, Jabar, Banjarmasin dan 7 Daerah Lainnya Terima Penghargaan Bhumandala 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Informasi Geospasial (BIG) kembali menggelar Penghargaan Bhumandala 2021.

Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda) maupun insan kreatif yang mampu memanfaatkan informasi geospasial untuk masyarakat luas.

"Ini adalah puncak penghargaan kita kepada para kreatif yang bisa memanfaatkan informasi geospasial untuk mendukung tugas fungsi mereka masing-masing. Dan ini menjadi trigger ya bagi masyarakat luas nanti," kata Plt. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG, Sumaryono dalam diskusi daring MNC Trijaya, Jumat (29/10/2021).

Adapun dari hasil seleksi, terdapat 10 daerah yang terpilih menerima Penghargaan Bhumandala 2021.

Mereka adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Bontang, Sumatera Selatan, Kota Surakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Manado dan Kabupaten Sragen.

Pemilihan pemenang dinilai dari pemerintah daerah yang mampu menciptakan kreativitas informasi geospasial paling baik.

Lewat penghargaan ini diharapkan masyarakat luas juga ikut memahami terkait informasi geospasial.

"Jadi siapapun bisa memenangkan award ini yang mereka bisa menciptakan kreativitas terbaik dalam informasi geospasial. Geospatial data atau data is more valuable than oil, siapa yang menguasai data dia yang memenangkan persaingan," ucapnya.

Ketua Dewan Juri Bhumandala Award 2021, Heri Sutanta menjelaskan, informasi geospasial sebenarnya sudah dan sering digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.