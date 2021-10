Rata-Rata Kekayaan Orang Indonesia Rp 2 Miliar, Ekonom : Hanya Dirasakan Segelintir Orang

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - World Bank atau Bank Dunia merilis laporan terbarunya terkait posisi kekayaan di negara-negara dunia.

Dalam laporan bertema The Change Wealth of Nations 2021 yang dirilis pada Rabu (27/10) menyebutkan, kekayaan orang Indonesia mencapai 144.303 dolar Amerika Serikat (AS).

Jika dikonversi ke dalam Rupiah, nilai tersebut setara lebih dari Rp2 miliar (asumsi kurs dollar Desember 2018 Rp 14.427) pada 2018.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengungkapkan, meskipun rata-rata kekayaan orang Indonesia naik jadi Rp2 miliar, tapi posisi tersebut terbilang lebih rendah jika dibandingkan negara-negara berkembang lainnya.

"Sebenarnya peningkatan kekayaan Indonesia dibandingkan negara seperti Malaysia, Chile dan Rusia sebenarnya masih underperform," ucap Bhima saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (30/10/2021).

"Salah satu penyebabnya karena ketergantungan terhadap sumber daya alam terlalu besar, sehingga peningkatan kekayaan tidak optimal," sambungnya.

Bhima juga mengungkapkan, meskipun dalam data tersebut menuliskan rata-rata kekayaan orang Indonesia Rp2 miliar, nyatanya kekayaan ini hanya dirasakan oleh segelintir orang.

Yakni contohnya seperti konglomerasi yang bergerak di sektor tambang hingga perkebunan.

"Tantangan lain tentu soal pemerataan kekayaan, dimana konsentrasi kekayaan disektor pertambangan dan perkebunan masih dipegang segelintir konglomerasi," papar Bhima.

