Kapolri Bakal Buka Konferensi Polwan Sedunia di Labuan Bajo, Protokol Kesehatan Dipastikan Ketat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo direncanakan akan membuka Konferensi Polisi Wanita atau The 58th International Association of Women Police (IAWP) Conference 2021 yang akan digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 6-11 November mendatang.

Diketahui, perhelatan Konferensi IAWP ke-58 kali ini mengusung tema 'Woman at the Center Stage of Policing'.

Indonesia dipilih sebagai tuan rumah saat pelaksanaan IAWP di Ekuador pada 2019 lalu.

"Rencananya dibuka Kapolri. Pak Kapolri tanggal 4 rencananya sudah di Labuan Bajo. Panglima TNI juga hadir. Mendagri juga hadir, ada beberapa duta besar hadir," kata Conference Director The 58th IAWP 2021, Brigjen Pol Juansih saat dikonfirmasi, Senin (1/11/2021).

Juansih menyampaikan rencananya ada 17 negara yang bakal hadir secara langsung ke Labuan Bajo.

Selain itu, ada juga puluhan negara yang menjadi peserta secara virtual.

"Negaranya banyak sebetulnya. Tapi yang hadir sekitar 17 negara. Kalau orang-orang asing yang datang sekitar 50 orang," ujar dia.

Nantinya, kata Juansih, ada sejumlah agenda yang akan digelar saat pelaksanaan Konferensi Polwan Se-dunia tersebut.

Di antaranya parade of nation, training session, city tour hingga pemberian penghargaan Polwan berprestasi di seluruh dunia.