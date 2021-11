Sekjen PDIP: Pemilihan One Man-One Vote Timbulkan Praktik Money Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, sistem pemilihan dengan one man one vote dapat menimbulkan praktik politik uang atau money politik.

Hasto mengatakan, bahwa praktik politik uang telah dirasakan langsung di tubuh partainya.

Di mana, sistem one man-one vote saat pemilihan struktut partai cenderung terjadinya politik uang.

Hal itu disampaikan Hasto saat diskusi publik Minimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan yang disiarkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Senin (1/11/2021).

"Di PDI Perjuangan ketika pemilihan struktural partai dengan one man, one vote, one values, terjadi money politic," kata Hasto.

Melihat langsung potensi dan praktik politik uang di partai berlambang banteng moncong putih itu, Hasto kemudian menerapkan merit system dalam pemilihan struktural partai.

Dimana, kader yang akan masuk ke dalam struktur partai harus dilihat rekam jejak, hasil psikotes dan melihat bagaimana tes tertulis dengan melibatkan para psikolog dan sekolah partai.

"Sehingga money politik bisa kita tekan , hasilnya selama pandemi kita telah meresmikan 81 kantor partai atas nama PDIP. Karena biaya diinternal partai bisa kita tekan," ucap Hasto.

Hasto pun mengatakan, bahwa para pendiri bangsa terdahulu sudah sangat baik menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Dimana terdapat musyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan.

"Jadi merit system dengan demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh ideologi Pancasila yang terbukti efektif, tampil dengan penuh percaya diri menghadapi realitas demokrasi yang sangat liberal," jelas Hasto.