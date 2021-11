Jalani Perawatan Kesehatan 1,5 Bulan di AS, AHY Unggah Foto Video Call dengan SBY: Safe Flight Pepo!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) putra sulung Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdoa agar pengobatan sang ayah bisa berjalan lancar.

Lewat akun Instagram pribadinya, AHY mengunggah video call jelang keberangkatan SBY menjalani medical treatment di luar negeri.

"Safe flight Pepo!" tulis AHY, Selasa (2/11/2021).

Terkait kondisi sang ayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendoakan agar rencana pengobatan tersebut berhasil dan mampu membuat SBY pulih seperti sedia kala.

"Semoga lancar segala sesuatunya. We will always pray for you," ujar AHY.

AHY juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak atas doa yang diberikan dan dialamatkan kepada SBY.

"Atas nama keluarga besar Yudhoyono, saya mengucapkan terima kasih atas doa dan simpati atas kondisi kesehatan ayahanda kami tercinta, Bapak @SBYudhoyono," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Staf Pribadi Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ossy Dermawan angkat bicara mengenai beredarnya pertanyaan dan isu seputar kesehatan SBY.

Ossy membenarkan bahwa SBY didiagnosa mengalami kanker prostat stadium awal.

Karenanya SBY akan menjalani pengobatan di luar negeri.