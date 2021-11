Jokowi Masuk Daftar Tokoh Muslim Berpengaruh Dunia, KSP: Kiprah dan Kepeloporan Sudah Diakui Dunia

Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan pernyataan nasionalnya sebagai bagian dari KTT Pemimpin Dunia Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia pada 1 November 2021. - COP26 yang berlangsung dari 31 Oktober hingga 12 November di Glasgow akan menjadi iklim terbesar konferensi sejak KTT Paris 2015 dan dipandang penting dalam menetapkan target emisi di seluruh dunia untuk memperlambat pemanasan global, serta memperkuat komitmen utama lainnya. (Photo by ANDY BUCHANAN / POOL / AFP)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masuknya nama Presiden Joko Widodo dalam daftar tokoh muslim berpengaruh di Dunia, membuktikan bahwa kiprah dan kepeloporan muslim Indonesia diakui dunia.

Pernyataan ini disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad menanggapi hasil survei yang dikeluarkan oleh pusat pembelajaran strategis kerajaan Islam Yordania di Amman.

Dilansir dari situs resminya, survei bertajuk The Muslim 500 : The World’s 500 Most Influential Muslims 2022 tersebut menempatkan Presiden Joko Widodo di urutan ke - 13 dalam daftar tokoh muslim paling berpengaruh di Dunia.

Dari Indonesia, juga terdapat nama Said Aqil Siradj yang berada di urutan ke-19.

“Presiden Joko Widodo dan tokoh-tokoh muslim Indonesia seperti KH. Said Agil Siradj dipandang sebagai pemimpin Islam yang perannya cukup mempengaruhi citra muslim Indonesia,” kata Rumadi dalam keterangannya, Rabu (3/11/2021).

Rumadi menilai, perbaikan citra muslim Indonesia di mata dunia tidak terlepas dari kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Bapak Presiden tidak hanya berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Beliau juga berhasil menjaga Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia yang toleran dan moderat,” sambung Rumadi.