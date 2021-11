Jelang Muktamar, Forum Pendukung Klaim 389 Cabang NU Dorong Said Aqil kembali Jadi Ketum

Forum Silaturahmi Pendukung Kiai Said Aqil Siroj saat mendeklarasikan dukungan agar Said Aqil maju kembali jadi Ketum PBNU, Rabu (3/11/2021).

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Silaturrahim Pendukung Said Aqil Siradj mendeklarasikan dukungan kepada Said Aqil menjelang Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung, Desember 2021 nanti.

Salah satu perwakilan Forum Silaturahmi, Al Amin Nasution, mengatakan Said Aqil Siradj didukung 300 lebih cabang untuk menjadi Ketum PBNU lagi.

"Kalau kita mau sampaikan dari database kesekretariatan. Dari persentase dari 64,7 persen itu setara dari 389 cabang dan 21 pengurus wilayah yang sampai hari ini sudah sampaikan aspirasi dan dukungannya kepada Kiai Said," kata Amin dalam konferensi pers di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/11/2021).

Amin memuji kepemimpinan Said Aqil di PBNU. Maka itu, dukungan terhadap Said Aqil menjadi Ketum PBNU lagi menurutnya adalah hal wajar.

"Suara yang banyak itu di tingkat cabang dan dari pengurus cabang istimewa NU (PCINU) ada 31 di seluruh negara. Kepemimpinan beliau di periode emas ke depan bagi kami sangat menentukan. Sebab di fase dan momentum inilah agenda-agenda strategis internal dan eksternal, nasional dan internasional, akan dituntaskan," katanya.

Sementara itu, perwakilan lainnya yakni Ahmad Muqowam meminta kesediaan Said Aqil untuk kembali maju sebagai Ketum PBNU periode 2021-2026.

"Kami juga berkomitmen untuk bersama-sama menjaga berjalannya muktamar yang teduh, damai, serta menghasilkan keputusan yang bermartabat," katanya.

Dia berpendapat bahwa PBNU masih membutuhkan dan masih menginginkan beliau sebagai pemegang estafet kepemimpinan menyongsong NU abad kedua.

"Bagi kami, satu dekade kepemimpinan Kiai Said Aqil Siroj dengan segenap ujian dan tantangannya, telah ditunaikan dengan luar biasa cemerlang. Langkah, sikap, dan kebijakan-kebijakan strategis NU di bawah kepemimpinan beliau sudah on the best track," tandasnya.