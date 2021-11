15 Ucapan Hari Ayah dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya, serta Twibbon untuk Memperingatinya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 15 daftar ucapan untuk memperingati Hari Ayah Nasional dalam bahasa Inggris dan terjemahannya, serta Twibbon yang dapat digunakan.

Hari Ayah Nasional diperingati setiap 12 November.

Peringatan Hari Ayah ditujukkan kepada Ayah untuk menghormati dan berterima kasih atas jasa yang telah diberikan dalam keluarga.

Anda dapat memperingati Hari Ayah dengan beberapa hal yang bisa dilakukan.

Salah satunya yaitu memberi ucapan langsung kepada ayah, ataupun melalui chat.

Tribbunnews.com merangkum 15 contoh ucapan Hari Ayah dengan bahasa Inggris dan Indonesia, serta Twibbon yang dapat digunakan untuk memperingatinya.

Lalu, apa saja ucapan tersebut? dan Twibbon apa saja yang dapat digunakan?

15 Ucapan Hari Ayah dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya (Nuheara)

Ucapan Hari Ayah

Dikutip dari homemade-gifts-made-easy.com, adapun contoh ucapan Hari Ayah yang dapat digunakan, yakni:

1. Father and child are never truly apart, maybe in distance but never in heart. I miss you every day Dad, but know you are with me in spirit. I love you and hope you have a great day!