Satu Dekade di Jalan Restorasi, NasDem Konsisten Bersama Rakyat dan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Partai NasDem akan menggelar perayaan puncak ulang tahunnya yang ke-10 di Gedung Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Jakarta, Kamis (11/11/2021). Dengan mengusung tema "Satu Dekade di Jalan Restorasi", perayaan HUT NasDem tahun ini kembali akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Selain Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Presiden Jokowi juga menyampaikan pidatonya di Auditorium KH Dewantara ABN NasDem.

Ketua Penyelenggara (OC) HUT Partai NasDem ke-10, Ahmad Sahroni mengatakan sangat bersyukur Partai NasDem sudah memasuki usia 10 tahun “Alhamdulillah tahun ini NasDem berusia 10 tahun, satu dekade," ungkap Sahroni yang juga bendahara umum DPP Partai NasDem dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/11).

Dia mengatakan, usia 10 tahun merupakan usia yang patut dijadikan momen refleksi diri dan disyukuri, karena sudah sepuluh tahun NasDem berjuang membawa nilai-nilai restorasi demi Indonesia yang lebih baik.

Wakil ketua Komisi III DPR itu pun berharap diusia yang masih terbilang muda ini, NasDem tetap konsisten menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

"Yang tidak kalah penting, seluruh simpatisan, kader dan pengurus tetap kompak dan solid mewujudkan semangat restorasi demi Indonesia sejahtera," tandasnya.



Lebih lanjut, Sahroni menyampaikan bahwa selama ini NasDem telah konsisten mendukung pemerintahan Jokowi dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan kebijakannya.

“Komitmen kami untuk terus berada di jalur koalisi bersama pemerintah tentunya bukan hanya retorika semata. Kami dengan sepenuh hati mendukung berbagai program pemerintahan, mulai dari pembangunan ekonomi, pemerataan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lain-lain,” beber Sahroni.

Kemudian, lanjut Sahroni, selama pandemi Covid-19 melanda, NasDem juga telah dengan penuh dedikasi menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan.

“Kami antara lain mendirikan sentra-sentra vaksinasi di berbagai daerah di Indonesia, memberikan bantuan kepada masyarakat dan tenaga kesehatan, hingga memberikan tanda kasih kepada para kader NasDem yang terdampak oleh pandemi ini. Buat kami, prinsip kemanusiaan bahwa 'no one left behind', tidak pernah berubah. Jadi kami selalu memastikan bahwa masyarakat tidak akan ditinggal sendirian dalam menghadapi berbagai kesusahan,” paparnya.

Sahroni juga menyatakan kesiapan partainya dalam menyambut tahun politik 2024 mendatang.

“Kami bangga menjadi bagian dari perjuangan ini. Sekarang, banyak mata telah bersiap, berfokus menuju 2024. Kami di NasDem pun akan terus berkembang, berupaya dan berbenah untuk bisa terus berjuang bagi rakyat, dan menjadi penyambung lidah rakyat yang amanah,” ungkap Sahroni.

Sebagai informasi, perayaan satu dekade Partai NasDem ini akan menerapkan protokol kesehatan Cobid-19 yang ketat. Masyarakat dan Pers dapat menyaksikan secara langsung di sejumlah stasiun televisi, yakni Metro TV, TV One, Kompas TV, INews TV, Kamis (11/11) mulai pukul 10.00 WIB.

Selain itu, bisa juga menyaksikan secara Live Streaming lewat kanal YouTube dan Facebook resmi DPP Partai NasDem

YouTube: NasdemTV

https://youtu.be/RFgYzYN3j0M dan

FaceBook: Partai NasDem

https://www.facebook.com/OfficialNasDem