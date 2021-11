Waspadai Varian Delta Plus, Legislator PKS: Perketat Perbatasan dan Pelacakan 

ILUSTRASI Covid-19 varian Delta Plus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Virus Covid-19 varian AY.4.2 atau Delta Plus telah masuk ke Malaysia setelah menjadi satu penyebab naiknya kembali kasus Covid-19 di Inggris dan sejumlah negara.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar pengetatan dan pelacakan dari negara-negara sudah ada varian Delta Plus dilakukan oleh pemerintah RI.

"Pemerintah mengonfirmasi varian Delta Plus lebih berbahaya sehingga perlu dilakukan pengetatan secara temporer dari negara-negara yang tinggi tingkat penyebaran varian Delta Plus," kata Mufida dalam keterangannya, Kamis (11/11/2021).

Apalagi saat ini kebijakan terbaru karantina kedatangan dari luar negeri cukup 3x24 jam bagi mereka yang sudah vaksin lengkap.

Bagi Mufida, pengurangan waktu karantina dari luar negeri bisa menjadi titik lemah masuknya varian-varian baru ke Indonesia.

"Terdeteksinya kasus Delta Plus di Malaysia dibawa dari pelajar yang sekolah di Inggris. Terdeteksi negatif saat tes PCR pertama tapi terkonfirmasi terkena varian Delta Plus saat menjalani karantina. Nah jika karantina kita diperpendek ada kemungkinan lebih besar masuknya varian Delta Plus ini lebih mudah," ujar Mufida.

Dia melihat ada dua titik kritis yang patut diwaspadai pemerintah jelang akhir tahun ini.

Titik kritis pertama adalah varian baru dari luar negeri yang jadi ancaman dari luar.

Sementara titik kritis kedua adalah antisipasi gelombang ketiga usai pelonggaran di dalam negeri.

"Ada kenaikan tren kasus di di 155 kota/kabupaten dalam seminggu terakhir dan di tiga kota dalam tiga minggu terakhir. Nampaknya memang harus diwaspadai betul datangnya gelombang ketiga. Karena pada saat yang sama, pelonggaran sudah terjadi dimana-mana dan banyak sektor," ujarnya.

Mufida meminta pemerintah baik pusat maupun daerah menyiapkan skenario menarik rem darurat pelonggaran yang sudah dibuat jika terjadi keaikan kasus yang cepat akibat pelonggaran dan varian Delta Plus.

"Publik harus diberi peringatan dan sosialisasi tentang potensi gelombang ketiga ini. Siapkan mitigasi belajar dari gelombang kedua. Tetap siagakan tempat isoman, jamin ketersediaan obat, oksigen dan tetap siagakan Satgas hingga level RT/RW," pungkasnya.