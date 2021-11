Beredar Video Motor RI 1 Tiba di Lombok, Jokowi akan Resmikan Sirkuit Mandalika Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang peresmian Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, beredar video motor custom di media sosial.

Dikabarkan kendaraan tersebut merupakan motor Presiden Joko Widodo yang akan digunakan untuk menjajal Sirkuit Mandalika pada Jumat (12/11/2021).

Berdasarkan unggahan video di akun Instagram pribadi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, memperlihatkan presiden menunggangi motor berwarna hijau.

Motor custom tersebut bertuliskan RI 1.

"Pak Jokowi pun tak sabar lagi utk menjajal sirkuit Mandalika besok sore."

"If you want to go fast, go alone ! If you want to go far, go together !

"Kalau mau cepat, jalan saja sendiri. Kalau perjalananmu mau panjang dan awet, mengalirlah bersama sama," tulis akun Intagram @zulkieflimansyah yang dikutip Tribunnews.com, Kamis (11/11/2021).

Selain di Instagram, video motor custom yang dikabarkan akan digunakan oleh Jokowi juga beredar di media sosial, Facebook.

Dikutip dari Gridoto.com, Presiden Jokowi akan memakai motor custom-nya pada peresmian Pertamina Mandalika International Street Circuit tersebut.

Berbagai persiapan sudah mulai dilakukan, motor yang akan dipakai Presiden mengitari Mandalika pun juga sudah sampai di Lombok.