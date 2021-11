Unilever Hadirkan Tokoh Inspiratif untuk Mentoring 100 Peserta Terpilih ‘Every U Does Good Heroes’

100 peserta terpilih yang mengikuti program mentoring virtual ‘Every U Does Good Heroes’ dari Unilever Indonesia serta lima inspiring mentor yang andal di bidang lingkungan, kesehatan, dan sosial/ masyarakat.

TRIBUNNEWS.COM - Program ‘Every U Does Good Heroes’ dari PT Unilever Indonesia Tbk. memasuki tahap selanjutnya. Program yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang lebih baik di tangan milenial ini akan memberikan pembekalan untuk 100 peserta terpilih selama lima minggu.

Sebagai informasi, pendaftaran program ‘Every U Does Good Heroes’ dari PT Unilever Indonesia, Tbk telah resmi ditutup pada tanggal 8 Oktober 2021 lalu.

Keseratus peserta terpilih merupakan generasi muda usia 18-35 tahun yang memiliki gagasan yang sesuai dengan tiga pilar kebaikan Every U Does Good dari Unilever, yaitu: (1) Membangun planet yang lebih lestari, (2) Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan (3) Berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Sebanyak 44 peserta memiliki gagasan untuk membangun planet yang lebih lestari; 27 peserta memiliki keinginan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; dan 29 peserta lainnya memiliki gagasan sesuai dengan pilar ke-3 yaitu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

“Kami selalu percaya bahwa generasi muda adalah motor penggerak dari perubahan menuju arah yang lebih baik. Untuk itu, hari ini kami umumkan 100 peserta terpilih dengan ide/gagasan yang mendorong perubahan positif, untuk mengikuti program mentoring ‘Every U Does Good Heroes’,” ungkap Kristy Nelwan, Head of Communication PT Unilever Indonesia Tbk.

Menghadirkan serangkaian pembekalan, mulai dari hard skill untuk menjalankan program berbasis kemasyarakatan serta mindset untuk siap menghadapi tantangan dalam mewujudkan purpose dan gerakannya, mentoring ‘Every U Does Good Heroes’ akan berlangsung dari tanggal 26 Oktober-29 November 2021.

Dua seri program mentoring

Dalam tahap pembekalan, 100 peserta terpilih akan menjalani dua seri program mentoring dari ‘Every U Does Good Heroes’, yaitu The Purpose dan The Journey.

Pada serial The Purpose, peserta akan mendapatkan materi dari para mentor untuk mengimplementasikan sebuah purpose menjadi gerakan yang berdampak bagi masyarakat.

Serial ini memberikan pengetahuan baru pada peserta agar dapat mengenal isu-isu yang ada seperti isu lingkungan, kesejahteraan, kesehatan, serta keberagaman dan toleransi, dengan lebih mendalam.

Sedangkan pada The Journey, peserta mendapatkan pelatihan yang berfokus pada pengembangan cara berpikir, menjadi problem solver permasalahan, hingga pelatihan yang membantu peserta menjadi lebih terstruktur dalam menjalankan gerakan.

Materi-materi yang diberikan di antaranya mindset setting, resilience, strategic thinking, sustainable business, project management, funding, serta execution dalam gerakan sehingga dampak gerakan dapat terukur dan berkelanjutan. Terlebih, 100 peserta terpilih terdiri dari berbagai individu atau komunitas yang baru membuat atau telah menjalankan gerakannya.

Di sisi lain, program ini juga jadi pembuka jalan bagi mereka untuk berkolaborasi, berjejaring, hingga bertukar pendapat guna mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, hijau, dan sejahtera.

“Kami harap, rangkaian program mentoring ‘Every U Does Good Heroes’ dapat membantu mempersiapkan 100 peserta terpilih dalam mewujudkan purpose mereka melalui gerakan yang digagas serta memberikan dampak yang terukur dengan hasil berkelanjutan,” ujar Kristy.

Dimentori para tokoh inspiratif

Pada program mentoring ‘Every U Does Good Heroes’, peserta terpilih akan mendapatkan pembekalan melalui mentoring virtual dari Unilever serta lima inspiring mentor yang kompeten di bidang lingkungan, kesehatan, dan sosial/masyarakat.

Mentor-mentor kompeten yang akan memberikan pembekalan di program mentoring ‘Every U Does Good Heroes’.

Mentor-mentor kompeten ini juga telah lebih dulu berkontribusi di gerakannya masing-masing, seperti Mohamad Bijaksana Junerosano (CEO & Pendiri Waste4Change), Helga Angelina Tjahjadi (Pendiri Burgreens & Green Rebel Foods), serta Stevia Angesty (Co-Founder Feelwell Ceramics).

Tak hanya itu, Ayu Kartika Dewi (Staf Khusus Presiden RI & Co-Founder Toleransi.id) dan Nicky Clara (Disability Womanpreneur) juga turut jadi mentor.

Berpeluang raih micro grant Rp30 juta

Setelah menyelesaikan program mentoring, 100 peserta terpilih ditugaskan mengirim proposal atau video proposal kedua yang lebih tajam, komprehensif, dan efektif untuk diseleksi lebih ketat oleh dewan juri, yang terdiri dari para mentor dan tim Unilever Indonesia.

Nantinya, akan terpilih sepuluh ‘Every U Does Good Heroes’ yang berhak mendapatkan micro grant sebesar Rp30 juta dan pendampingan yang lebih intensif (Program Coaching 1 on 1) dari mentor untuk mengimplementasikan gagasannya melalui gerakan yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, program mentoring ‘Every U Does Good Heroes’ merupakan bagian dari rangkaian kampanye ‘Every U Does Good’ dari PT Unilever Indonesia Tbk yang diluncurkan pada 18 Agustus 2021 lalu.

Melalui program ini, Unilever bertujuan mengajak masyarakat Indonesia sebagai konsumen agar berbuat kebaikan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan lebih bijak memilih brand atau produk yang memberi manfaat pada lingkungan sekitar dan masyarakat.