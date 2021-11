Airlangga: Kasus Covid-19 RI Masih Lebih Baik, Dibandingkan Singapura hingga Australia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa angka kasus Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan perbaikan.

Ia pun membandingkan, bahwa angka kasus Covid-19 di Indonesia saat ini adalah 1 kasus per 100.000 penduduk.

Berbeda dengan Thailand, Singapura hingga Australia yang masih tinggi angka kasus per 100.000 penduduk.

Hal itu disampaikan Airlangga saat konferensi pers usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi terkait Evaluasi PPKM yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/11/2021).

"Pemerintah terus memonitor tingkat kasus di berbagai negara. Kalau kita lihat dibandingkan dengan berbagai negara lain posisi kita relatif lebih baik," kata Airlangga.

"Seperti misalnya dengan kasus per 100.000 penduduk Indonesia hanya satu, Thailand 100.000 penduduk 89, Singapura per 100.000 penduduk ada 454 kasus, Malaysia per 100.000 penduduk ada 127, dan Australia ada 51 kasus per 100.000 penduduk," sambungnya.

Airlangga menjelaskan, berkaca dari masih tingginya kasus positif Covid-19 di negara tersebut, maka pemerintah masih akan terus mengkaji untuk membuka pintu masuk dari negara.

Lebih lanjut, Airlangga pun mengatakan, bahwa angka tersebut tak terlepas dari penyebaran kasus di sejumlah daerah yang terus bisa di tekan. Misalnya, di wilayah Luar Jawa-Bali.

"Terkait dengan yang di luar Jawa kasus konfirmasi harian di luar Jawa 135 kasus dalam rata-rata 7 hari adalah 117 kasus dan aktif 14 November ada 4.339 kasus atau 0,31 persen dari kasus nasional dan dibandingkan Agustus turun 98 persen," jelas Airlangga.