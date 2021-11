Komisi III Usul 14 Poin Penyempurnaan dalam RUU Kejaksaan, Termasuk Kewenangan Penyadapan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI menyampaikan 14 poin yang akan disempurnakan dalam RUU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI kepada pemerintah.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dalam Pimpinan Komisi III DPR atas RUU tentang Kejaksaan menjelaskan semangat perubahan Undang-Undang (UU) Kejaksaan sangat diperlukan.

Ia mengatakan RUU tersebut dimaksudkan untuk memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun.

Selain itu, kata dia, melalui perubahan tersebut dapat mendorong profesionalisme lembaga Kejaksaan dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsinya.

Kejaksaan, kata dia, sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum, menegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oleh karena, kata dia, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Kejaksaan.

Poin pertama, kata dia, penyesuaian standar perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya di Indonesia sesuai standard perlindungan profesi jaksa yang diatur di dalam United Nation Guidelines on the Rule of Prosecutor dan International Association of Prosecutor (IAP).

Hal tersebut, kata dia, mengingat Indonesia telah bergabung menjadi anggota IAP sejak tahun 2006.

Kedua, pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum atau intelijen yustisial berdasarkan UU yang mengatur mengenai intelijen negara.