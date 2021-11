Kumpulan Ucapan Hari Guru Nasional 25 November 2021 & Link Twibbon, Cocok jadi Caption Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia akan memperingati Hari Guru Nasional pada 25 November 2021 besok.

Peringatan tersebut merupakan penghormatan dan penghargaan kepada para guru dan pendidik yang berjuang mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Melansir Kemenag, adanya Hari Guru Nasional tak lepas dari Keppres Nomor 78 tahun 1994 tersebut dijelaskan pertimbangan penetapan 25 November sebagai Hari Guru Nasional.

Penetapan Hari Guru Nasional bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

PGRI terbentuk dari organisasi Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang berdiri di zaman kolonialisme pada 1912 yang memiliki tujuan memajukan dunia pendidikan Indonesia.

Untuk memperingati pentingnya peran guru dan pendidik di Indonesia, maka muncullah Hari Guru Nasional.

Berikut ini kumpulan ucapan untuk Hari Guru Nasional yang cocok disampaikan kepada guru/pendidik atau untuk dijadikan caption di media sosial.

20 Ucapan Hari Guru Nasional

Melansir funkylife.in, berikut ini kumpulan ucapan untuk Hari Guru:

1. I may not be perfect but you are the perfect guide for me to have a perfect future. Happy Teacher’s Day