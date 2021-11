KUMPULAN Ucapan Selamat Hari Guru Nasional 25 November 2021, Cocok Dibagikan di Medsos

TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan ucapan Hari Guru Nasional 2021 dalam artikel ini.

Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November.

Peringatan Hari Guru Nasional biasa dimanfaatkan oleh murid untuk memberikan hadiah atau sekadar ucapan kepada guru.

Nah, kumpulan ucapan di artikel ini bisa kamu kirimkan kepada guru-guru tersayang melalui media sosial.

Kumpulan Ucapan Hari Guru Nasional 2021

Berikut ucapan Hari Guru Nasiobal 2021, dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dikutip dari WishesMsg:

1. Happy Teachers Day to all the amazing teachers of the world!

Selamat Hari Guru untuk semua guru luar biasa di dunia!

2. Thank you for teaching me with kindness, dear teacher. Happy Teachers Day!

Terima kasih telah mengajari saya dengan kebaikan, guru terkasih. Selamat Hari Guru!