KONDISI Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Sean Gelael Seusai Kecelakaan, Mobil Berguling hingga Ringsek

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo, dan pebalap nasional Sean Gelael mengalami kecelakaan mobil, Sabtu (27/11/2021).

Keduanya mengalami kecelakaan saat di acara Balapan Sprint Rally 2021 di Meikarta, Cikarang, Bekasi.

Tampak dalam video yang diunggah di insta-story Instagran Sean Gelael, mobil yang ditumpangi keduanya tiba-tiba terguling hingga akhirnya terhenti di jalur rally.

Sebelumnya, tampak mobil tersebut melaju dengan kencang.

Akibatnya, mobil ringsek dan mengalami rusak yang cukup parah.

Namun, dikabarkan Bamsoet dan Sean dalam kondisi baik-baik saja.

Sean Gelael dan Bambang Soesatyo alami kecelakaan mobil, Sabtu (27/11/2021). (Tangkap layar instagram @gelaelized)

Sean tampak mengunggah foto dirinya dengan Bamsoet seusai balapan.

Keduanya tersenyum di hadapan awak media.

"10/10 Front flip (emoji tertawa) That’s part of racing, couldn’t really do anything, car bottomed out completely in the straight line and launched in the air," tulis Sean dalam captionnya.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengalami kecelakaan dalam acara Kejurnas Sprint Rally 2021 di Meikarta, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (27/11/2021). (via KOMPAS.com)

Dikutip dari Kompas.com, Bamsoet dan Sean tidak mengalami cedera atau luka-luka.

"Ini mobilnya (rusak), tapi alhamdulillah saya dan Sean aman," ujar Bamsoet pascakejadian.

Staf Bamsoet, Dwi Nugroho, juga menginformasikan kondisi Bamsoet dan Sean baik-baik saja pascakecelakaan.

"Alhamdulillah Mas Bamsoet dan Sean Gelael tidak apa-apa. Bahkan, habis terguling langsung ikut drifting dengan Akbar Rais," katanya.

