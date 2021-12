Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2021: Tujuan, Sejarah, serta Twibbon untuk Memperingatinya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sejarah singkat Hari Disabilitas Internasional 2021, serta twibbon yang dapat digunakan untuk memperingatinya.

Hari Disabilitas Internasional diperingati setiap 3 Desember.

Setiap tahunnya, Hari Disabilitas Internasional diperingati dengan tema yang bervariasi.

Dikutip dari un.org, tema Hari Disabilitas Internasional tahun 2021 adalah “Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world” atau “Kepemimpinan dan partisipasi penyandang disabilitas menuju dunia pasca-COVID-19 yang inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan".

Hari Disabilitas Internasional diperingati bertujuan untuk mempromosikan hak-hak dan kesejahteraan para penyandang disabilitas di semua bidang masyarakat dan pembangunan.

Selain itu, memobilisasi dukungan untuk memperjuangkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Anda dapat memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun ini dengan saling mengirim ucapan.

Selain ucapan, Anda juga dapat saling berkirim Twibbon untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional.

Tribunnews.com merangkum 15 twibbon bertemakan Hari Disabilitas Internasional.

Pada peringatan Hari Disabilitas Internasional ke 27 yang berlangsung di Gedung Wanita Kota Semarang para penyandang disabilitas di Jawa Tengah berikrar tidak memerlukan belas kasihan dari siapapun. Yang mereka butuhkan adalah akses dan ruang yang sama. Ikrar tersebut dibacakan langsung di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Rabu (11/12).. TRIBUN JATENG/Hermawan Handaka (TRIBUN JATENG/TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA)

