TNI AL dan Angkatan Laut Negara ASEAN-Rusia Gelar Latihan Bersama di Perairan Belawan Hingga Sabang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama Angkatan Laut sejumlah negara menggelar Latihan Bersama (Latma) Asean Rusia Naval Exercise tahun 2021 (ARNEX-21).

Latihan Angkatan Laut Asean dan Rusia ini dimulai sejak 28 November sampai 4 Desember 2021 melalui latihan tahap Harbour Phase dan Sea Phase.

"Rencananya tahap Sea Phase akan dilaksanakan di Perairan Belawan hingga ke Sabang," tulis keterangan resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Rabu (1/12/2021).

Latma ARNEX-21 merupakan latihan Multilateral antara TNI Angkatan Laut, Angkatan Laut Negara Asean (Asean Navy) dan Angkatan Laut Rusia (Russian Navy) yang pertama kali digelar.

Tema latihan tersebut “Joint Actions to Ensure the Safety of Maritime Economic Activity and Civil Navigations”.

Latihan dibuka secara langsung Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah di Aula Gedung Yos Sudarso, Mako Lantamal I Belawan, Rabu (1/12/2021).

"Diselenggarakannya Latma ARNEX 2021, bertujuan untuk memelihara hubungan persahabatan antara Pemerintah Indonesia, Negara Asean dan Negara Rusia. Selain Itu, latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit angkatan laut (Navy) masing-masing negara peserta latihan," lanjut keterangan tersebut.

Latihan yang akan diikuti 10 negara tersebut akan melibatkan kapal perang dan pesawat udara seperti KRI I Gusti Ngurah Rai-332, 1 pesawat udara CN-235, dan 1 Helikopter Panther.

Untuk KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dikomandani Kolonel Laut (P) Ludfy.