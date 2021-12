Bima Arya: APEKSI Fokus Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya mengatakan pihaknya fokus pada pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas di daerah.

Menurut Bima Arya, APEKSI fokus pada advokasi dan asistensi para penyandang disabilitas.

"Mulai dari asesmen, penyusunan kebijakan, pelatihan. Melakukan asistensi dalam dialog. Untuk pemenuhan hak hak disabilitas," ujar Bima Arya dalam webinar Respon Pandemi Covid-19 dan Bencana, Menuju Kota Inklusif Disabilitas, Senin (6/12/2021).

Menurutnya, berbagai aksi dilakukan APEKSI untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas.

Wali Kota Bogor ini mengatakan sebenarnya APEKSI sejak terbentuknya Pokja Menuju Kota Inklusi 2017 telah berupaya memfasilitasi pemerintah kota untuk menjadi kota inklusi.

"Seperti ada kegiatan tahunan untuk menuju kota inklusif. Di situ para wali kota berbagi pengalaman, gagasan serta pendokumentasian praktik baik terkait bagaimana kebijakan yang ramah bagi disabilitas di pemerintah kota," jelas Bima Arya.

Selain itu, Bima Arya mengungkapkan pihaknya berupaya membuat pembangunan kota yang tidak meminggirkan peran penyandang disabilitas.

Meski dirinya mengakui masalah pemahaman pemerintah kota terkait para penyandang disabilitas masih menjadi kendala.

"Kami juga menyepakati proses pembangunan berkelanjutan ini harus memastikan no one left behind terutama teman-teman disabilitas," kata Bima Arya.