Fiesta Ready Meal Express Hadir Pertama Kali di Rest Area Km 166 dan Km 164

TRIBUNNEWS.COM - Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 28 tahun 2021, Pengguna Jalan Tol dapat menggunakan fasilitas parkir gratis pada Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau Rest Area antar kota paling lama 3 tiga jam.

Untuk memenuhi kebutuhan pengguna jalan Tol di TIP atau Rest area, maka PT Charoen Phokpand Indonesia sebagai Pioneer makanan siap saji di Indonesia, kini menghadirkan outlet Fiesta Ready Meal Express pada Rest Area Km 166 (Jalur A) dan Km 164 (Jalur B) Tol Cipali Jawa Barat.

Beragam menu makan cepat saji, efisien dan praktis dari Fiesta Ready Meal siap memanjakan lidah pengunjung Rest Area Km 166 (Jalur A) dan Km 164 (Jalur B). Fiesta Ready Meal dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian dalam setiap porsinya, mulai dari karbohidrat, protein, dan lemak dan nutrisi lainnya.

“Dengan konsep menu ready to eat yang praktis, higinies, variatif, modern dan ekonomis pada outlet Fiesta Ready Meal Express, kami rasa sangat cocok sekali untuk pengunjung Rest Area kami," ujar Made Suryadana, Direktur Utama Management Rest Area Km 166 dan Km 164, Tol Cipali

Outlet Fiesta Ready Meal Express hadir dengan banyak pilihan menu seperti Rice with Chicken Teriyaki, Rice with Chicken Rendang, Rice with Beef Yakiniku, Rice with Beef Rendang, Rice with Beef Bulgogi, Rice with Chicken Cheese Buldak, Rice with Beef Black Pepper, Rice with Chicken Curry, Rice with Chicken Katsu Donburi, Chicken Barbeque Noodle, Rice with Chicken Satay Sauce, Turmeric Rice with Pop bites, Rice with Chicken Pop Bites Sambal Matah, dan pilihan varian lainnya yang hadir dalam kemasan 320g.

Selain Fiesta Ready Meal, penikmat kuliner juga bisa mencicipi menu Ayam Ngehitz serta berbagai makanan lain seperti bakso, sosis, sostel, dan nugget.

Outlet Fiesta Ready Meal Express di Rest Area Km 166 A dan Km 164 B merupakan outlet pertama dan akan terus dikembangkan ke beberapa Rest Area lain di seluruh Indonesia. Untuk pengoperasian setiap Outlet Fiesta Ready Meal Express serta untuk menjangkau seluruh Rest area seluruh Indonesia, PT Charoen Popkhand Indonesia bekerjasama dengan Starr Agency. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi www.starr.id.