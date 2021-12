Asyik, IndiHome Kasih Paket Promo Akhir Tahun untuk Pelanggan Lama dan Baru!

TRIBUNNEWS.COM – Dalam rangka menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2022, IndiHome selaku layanan fixed broadband unggulan milik PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk (Telkom) hadir menyuguhkan program Promo Akhir Tahun 2021.

Menawarkan berbagai benefit menarik serta hadiah eksklusif, program Promo Akhir Tahun 2021 dari IndiHome bertujuan mendukung aktivitas tanpa batas para pelanggan di penghujung tahun.

Promo yang berlaku hingga 31 Desember 2021 ini dapat dinikmati oleh pelanggan lama (existing) maupun pelanggan baru.

Banyak banget benefitnya!

Bagi pelanggan lama yang senantiasa setia beraktivitas dengan IndiHome sepanjang tahun, IndiHome memberikan tayangan semua channel (open all channel) IndiHome TV tanpa biaya tambahan selama 10 hari.

Program open all channel tersebut akan dimulai dari tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

Tak ketinggalan, IndiHome juga akan memberi akses bebas ke layanan Disney+ Hotstar untuk pelanggan lama yang melakukan upgrade speed ke kecepatan minimal 50 Mbps.

Kemudian, pelanggan baru yang mendaftar lewat digital channel seperti myIndiHome dan website IndiHome berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif IndiHome (berlaku untuk seribu pelanggan pertama) serta bonus spesial berupa cashback LinkAja Rp100 ribu.

Bukan hanya itu, para pelanggan baru yang mendaftar lewat digital channel akan turut mendapatkan tambahan berupa 53 channel TV add-on minipack Upgrade Essential selama 3 bulan.

Tersedia pula cashback LinkAja sebesar Rp500 ribu, bonus merchandise eksklusif, serta gratis akses konten premium di Usee TV Go, seperti Usee Sport, National Geographic, My Family, My Kids, dan NBA juga akan diberikan bagi pelanggan baru yang memilih Paket Pembayaran Deposit di Depan (PDD), yaitu langganan paket 2P (internet & phone) langsung selama 6 atau 12 bulan.