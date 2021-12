Menko PMK: Perguruan Tinggi Berperan Besar dalam Pembangunan SDM Unggul 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan perguruan tinggi berperan besar dalam pembangunan SDM yang unggul dan berkualitas.

Menurut Muhadjir, peran perguruan tinggi melalui riset dan pengabdian di masyarakat akan membantu dalam membangun SDM Indonesia yang unggul.

Hal itu disampaikannya dalam The International Summit Of World University Association For Community Development (WUACD), yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga secara daring, pada Sabtu (18/12/2021).

"Kontribusi perguruan tinggi untuk pembangunan bangsa sangat luar biasa. Kemitraan dan sinergitas antara pemerintah akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di era pasca pandemi," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/12/2021).

Muhadjir menjelaskan terbentuknya WUACD yang diinisiasi oleh Universitas Airlangga merupakan wadah bagi akademisi dari universitas-universitas di seluruh dunia.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

"Ini sejalan dengan fokus akademisi pada Sustainable Development Goals (SDGs), serta mengartikulasikan pengabdian masyarakat dalam program internasional untuk mobilitas akademik para mahasiswa dan dosen," kata Muhadjir.

Menurutnya, adanya WUACD akan mendatangkan lebih banyak pakar dari seluruh dunia ke Indonesia untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan manusia

Serta pembangunan berkelanjutan, mempromosikan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan informasi.

"Gagasan-gagasan para akademisi merupakan upaya meningkatkan pemahaman bersama tentang peran sains dan teknologi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia," pungkas Muhadjir.