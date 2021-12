KUMPULAN UCAPAN Selamat Hari Ibu dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu.

Hari Ibu atau Mother's Day tahun ini jatuh pada Rabu, 22 Desember 2021.

Untuk merayakan Hari Ibu, kamu bisa memberinya ucapan terima kasih yang sederhana.

Ucapan untuk ibu akan sangat berarti baginya.

Berikut Tribunnews rangkum 35 ucapan Hari Ibu dari Wishes Quotes dan Homemade Gifts Made Easy:

Ucapan berikut dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

1. Ibu, kamu adalah teman pertamaku dan setelah bertahun-tahun ini kamu masih menjadi teman kerajaan sejati Aku.

Mom you were my first friend and after all this years you still have been my true royal friend.

2. Aku mencintaimu sekarang dan selamanya. Cintamu adalah ibu yang tidak ada habisnya, tidak ada yang bisa memberikan hati mereka seperti yang kamu miliki. Setiap detik jantung Aku berdetak, itu mengingatkan Aku bahwa Kamu memberi Aku kehidupan dan Aku harus menghargai Kamu.

I love you now and forever. Your love is inexhaustible mother, nobody can give their hearts like you have. Every second that my heart beats, it reminds me that you gave me life and I should cherish you.