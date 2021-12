Kumpulan Ucapan Selamat Natal 2021 dalam Bahasa Inggris, Beserta Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan-ucapan istimewa untuk meriahkan Natalmu yang spesial di tahun 2021 ini.

Hari Raya Natal tahun ini, jatuh pada besok Sabtu, 25 Desember 2021 mendatang.

Mari rayakan Hari Natalmu dengan saling berbagi ucapan selamat Natal kepada teman, keluarga dan orang terdekat.

Tribunnews telah merangkum beberapa kumpulan ucapan Selamat Natal dalam bahasa Inggris yang cocok untuk di posting di media sosial atau dikirimkan ke kerabat terkasihmu.

Ilustrasi Natal (pexels.com/Gary Spears)

Dikutip dari Americangreetings.com, christmas.365greetings.com, dan Tinyprints.com, berikut kumpulan ucapan Selamat Natal dalam bahasa Inggris, beserta terjemahannya:

1. Here’s to a year of blessings and beyond. Have a Merry Christmas!

Ini untuk tahun berkat dan seterusnya. Selamat Natal!

2. May Santa Claus bring everything you wished for. Merry Christmas!

Semoga Santa Claus membawa semua yang kamu inginkan. Selamat Natal!

3. Knowing people like you makes this special time of year even brighter.