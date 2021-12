SELAMAT HARI IBU 22 Desember 2021, Berikut 20 Ucapan untuk Ibu dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 20 ucapan menyentuh hati untuk ibu untuk memperingati Hari Ibu.

Hari Ibu diperingati setiap 22 Desember, yang bertujuan untuk menghargai, menghormati serta menunjukkan rasa terima kasih atas jasa yang diberikan ibu pada keluarga maupun masyarakat secara umum.

Anda dapat memperingati Hari Ibu dengan memberikan ucapan yang menyentuh hati kepada ibu, baik melalui pesan singkat ataupun secara langsung.

Tribunnews.com merangkum 20 ucapan untuk ibu untuk memperingati Hari Ibu 22 Desember dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

20 Ucapan Menyentuh untuk Ibu (https://www.freepik.com/)

20 Ucapan untuk Ibu

Mengutip laman parade.com, berikut 20 ucapan untuk memperingati Hari Ibu dalam bahasa Inggris dan Indonesia

1. I’m glad that you’re my mother because I’m not sure anyone else could have put up with me this long! Love you, Mom.

Saya senang bahwa Anda menjadi ibuku, karena aku tidak yakin ada orang lain yang bisa bertahan dengan saya selama ini! Aku sayang kamu ibu.

2. Your smile brightens each day and makes it better than the last. Happy Mother’s Day, Mom!

Senyum Anda mencerahkan setiap hari dan membuatnya lebih baik dari hari sebelumnya. Selamat Hari Ibu mama!