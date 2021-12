Teroris yang Ditangkap di Jawa Tengah, Ahli IT Untuk Kelompok Jamaah Islamiah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga terduga teroris Jamaah Islamiah (JI) yang ditangkap di Jawa Tengah (Jateng), diduga mahir di bidang Teknologi Informasi (IT).

Ketiganya dipercaya dalam struktur organisasi membidangi IT untuk JI Jateng.

Sebagaimana diketahui, ketiga teroris JI yang ditangkap tersebut adalah AP, RR dan NT. Adapun AP merupakan Kepala Sub bidang IT JI Jawa Tengah.

"Perannya adalah sebagai anggota JI dengan jabatan kepala sub bidang IT dalam jaringan JI Jawa Tengah," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/12/2021).

Lalu, kata Ramadhan, terduga teroris RR dan NT diduga merupakan anggota dari AP. Keduanya terdaftar dalam struktur organisasi JI sebagai anggota sub bidang IT di Jawa Tengah.

"Keterlibatannya sebagai anggota teroris JI dan merupakan anggota sub bidang IT, bagian IT di kelompok jaringan JI di wilayah Jateng," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, tim Densus 88 Antiteror Polri kembali menangkap terduga teroris di wilayah Jawa Tengah, pada Rabu (22/12/2021). Total, ada 3 orang yang ditangkap atas dugaan tindak pidana terorisme.

"Iya betul, ada penangkapan di Jawa Tengah 3 orang," kata Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (22/12/2021).

Aswin menerangkan ketiga teroris yang ditangkap tersebut merupakan jaringan Jamaah Islamiah (JI).

"Ketiganya jaringan JI," ujar Aswin.