25 Kumpulan Ucapan Selamat Hari Natal dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan ucapan selamat Hari Natal dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Hari Natal bagi umat Kristiani menjadi momen damai dan sukacita setiap tahunnya.

Ibadah di gereja, berbagi hadiah, hingga berkumpul dengan keluarga dan saudara menjadi momen yang takkan terlupakan.

Cara lain yang dapat dilakukan untuk menyebarkan cinta kasih kepada sesama adalah dengan berbagi ucapan selamat Hari Natal.

Berikut kumpulan ucapan selamat Hari Natal yang bisa dibagikan, dikutip dari womansday.com dan countryliving.com:

1. “Merry Christmas! Hope you didn’t spend too much — unless, of course, it's on a gift that I want!”

"Selamat Natal! Semoga Anda tidak menghabiskan terlalu banyak — kecuali, tentu saja, itu untuk hadiah yang saya inginkan!”

2. “Merry Christmas! Wishing you all the happiness in the world.”

"Selamat Natal! Semoga Anda semua bahagia di dunia.”

3. “Wishing you peace and joy all season long. Happy Holidays!”