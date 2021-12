Lagi, Pegadaian Raih Penghargaan Human Capital & Performance Award 2021

Penghargaan yang berhasil diterima oleh Pegadaian di antaranya, The Best Digital Transformation Strategy (sektor Industri Keuangan) dan The Best Recruitment and Workforce Planning Strategy (sektor Industri Keuangan). Masing-masing kategori penghargaan mendapat nilai 4,55 atau 5 bintang silver.

TRIBUNNEWS.COM - PT Pegadaian meraih 2 (dua) penghargaan di ajang penganugerahan bergengsi Human Capital & Performance Award 2021, yang diselenggarakan oleh Majalah BusinessNews Indonesia, bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), Indonesian Institute For Corporate Directorship (IICD), Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), Human Capital Institute – USA, Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Bina Nusantara (BINUS), yang digelar di Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Sebelumnya, Pegadaian juga meraih penghargaan Rank #1 Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within untuk kategori Lembaga Keuangan Non Bank (Non Financing Company) dari majalah SWA bekerja sama dengan NBO Indonesia. Selain itu Pegadaian juga meraih penghargaan dari media khusus perempuan Herstory di ajang Indonesia Best Workplace for Women 2021.

Direktur SDM PT Pegadaian Ridwan Arbiansyah mengatakan, penghargaan ini menjadi tolak ukur bagi perusahaan, yang telah sukses dalam melahirkan dan membentuk SDM yang berdaya saing sekaligus membantu mensukseskan transformasi bisnis perusahaan di masa Pandemi.

“Penghargaan ini dipersembahkan untuk seluruh Insan Pegadaian yang telah berhasil membangun Human Capital di Pegadaian menjadi lebih baik melalui penerapan Employee Experience berpadu dengan Leadership Development yang terstruktur,” ujar Ridwan

Ridwan juga menambahkan, implementasi budaya kerja AKHLAK sebagaimana arahan Kementerian BUMN, membuat Pegadaian berhasil menjadi pabrik talenta yang melahirkan SDM milenial yang mampu bekerja adaptif, dan nantinya akan mampu meregenerasi kepemimpinan yang lebih baik di masa mendatang.

“Dalam 3 tahun belakangan ini, Pegadaian juga telah melakukan proses Transformasi secara besar-besaran dalam bidang perekrutan SDM, di mana fokus perusahaan saat ini adalah karyawan milenial yang nantinya akan mampu menjadi pemimpin perusahaan di masa yang akan datang,” tambah ridwan.

Sekitar 400 Perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta menjadi nominasi dalam ajang penghargaan Human Capital & Performance Award 2021 ini. Ajang ini dapat dijadikan pembelajaran bagi pengembangan berbagai ekosistem industri di Indonesia dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di era digital. Di antaranya adalah strategi human capital, inovasi dan transformasi digital dan terbentuknya leadership dalam menghadapi tantangan di era digital dan pandemi. (*)