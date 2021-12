30 QUOTES Tahun Baru dari Tokoh Terkenal Dunia, Cocok Dibagikan ke Facebook, Instagram, dan WhatsApp

TRIBUNNEWS.COM - Momen Tahun Baru 2022 bisa dirayakan dengan mengirim ucapan selamat.

Selain itu, Tahun Baru 2022 juga bisa dimeriahkan dengan mengunggah kutipan dari tokoh terkenal dunia.

Quotes atau kutipan tersebut bisa dibagikan di Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp.

Berikut kumpulan quotes Tahun Baru yang Tribunnews.com rangkum dari laman parade.com dan goodhousekeeping.com:

1. “Celebrate endings for they precede new beginnings.” —Jonathan Lockwood Huie

(“Rayakan akhir karena mereka mendahului awal yang baru.” —Jonathan Lockwood Huie)

2. “Cheers to a new year and another chance for us to get it right.” —Oprah Winfrey

(“Bersulang untuk tahun baru dan kesempatan lain bagi kita untuk melakukannya dengan benar.” —Oprah Winfrey)

3. “Don’t live the same year 75 times and call it a life.” - Robin Sharma

(“Jangan hidup di tahun yang sama sebanyak 75 kali dan menyebutnya sebagai kehidupan.” —Robin Sharma)