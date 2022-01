20 Kata-kata Bijak dan Penuh Motivasi untuk Penyemangat Tahun Baru 2022, Cocok Dibagikan ke Medsos

TRIBUNNEWS.COM - Tahun Baru 2022 sudah di depan mata setelah melewati pasang surut kehidupan di Tahun 2021.

Dalam menyambut pergantian tahun ini, menuliskan resolusi menjadi hal biasa.

Sebab tahun yang baru bisa diartikan membawa harapan baru dan mimpi baru yang bisa dicapai di tahun 2022.

Terlebih untuk meningkatkan kualitas diri agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Untuk penyemangatmu menyongsong tahun baru 2022, berikut 20 kata-kata penuh motivasi dan bijak yang dikutip Tribunnews dari parade.com:

1. “When you have a dream, you’ve got to grab it and never let go.”

— Carol Burnett

“Ketika Anda memiliki mimpi, Anda harus meraihnya dan tidak pernah melepaskannya.”

— Carol Burnett

2. “Nothing is impossible. The word itself says ‘I’m possible!'”

— Audrey Hepburn

“Tidak ada yang tidak mungkin. Kata itu sendiri mengatakan 'Saya mungkin!'”

—Audrey Hepburn

3. “There is nothing impossible to they who will try.”

— Alexander the Great