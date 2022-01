Kumpulan 25 Quotes Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris, Cocok Dibagikan ke Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan quotes Tahun Baru 2022 dalam bahasa Inggris selengkapnya dalam artikel ini.

Selamat datang tahun 2022 dan selamat tinggal tahun 2021.

Tahun Baru 2022 merupakan kesempatan untuk membuka lembaran baru dengan penuh sukacita.

Quotes tahun baru menjadi sebuah ungkapan suka cita, doa, serta harapan terhadap masa depan di pergantian tahun.

Quotes Tahun Baru 2022

Dikutip dari parade.com berikut 25 quotes dalam bahasa Inggris:

1. “When you have a dream, you’ve got to grab it and never let go.”

- Carol Burnett

2. “Nothing is impossible. The word itself says ‘I’m possible!.”

- Audrey Hepburn

3. “There is nothing impossible to they who will try.”

- Alexander the Great

4. “The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot.”

- Michael Altshuler