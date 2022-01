Menkes Sebut Indonesia Masuk 5 Negara Cakupan Vaksinasi Covid-19 Terbanyak di Dunia

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia berhasil masuk dalam lima negara di dunia yang cakupan vaksinasinya terbanyak.

Hingga Jumat (7/1/2021), jumlah cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua sudah lebih dari 280 juta.

Saat ini, Indonesia menempati urutan ke-4 setelah China, India, Amerika Serikat.

Disusul Brazil di peringkat kelima.

“Berdasarkan data Our World in Data per tanggal 4 Januari 2022, Indonesia sudah menyuntikkan vaksin Covid-19 sebanyak 283.554.361 dosis."

"Capaian ini berhasil mengantarkan Indonesia menjadi satu dari lima negara dengan cakupan vaksinasi terbanyak di dunia,” kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dikutip Tribunnews.com dari situs Kemenkes, Jumat (7/1/2021).

Sebanyak 3.253 Siswa SD mengikuti vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun yang berlangsung di KRI Surabaya-591, Kamis (6/1/22). (TRIBUN JATENG/HERMAWANHANDAKA)

Selanjutnya, pemerintah akan terus menggenjot cakupan vaksinasi nasional bagi 208,2 juta penduduk.

Ditargetkan, vaksinasi akan selesai pada Maret atau April mendatang.

Untuk itu, Menkes memastikan stok vaksin Covid-19 dalam negeri aman, meskipun ada tambahan jumlah sasaran, yakni anak usia 6-11 tahun serta tambahan untuk vaksinasi booster (dosis ketiga) pada 12 Januari mendatang.

“Sekarang kita ada stok vaksin sekitar 140 juta dosis, kita targetkan kecepatan vaksinasi kita 50 juta sasaran dalam kurun waktu satu bulan."