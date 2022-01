Pemerintah Diminta Gelorakan Semangat 'To Build The World A New' dalam Presidensi G-20

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin menggelorakan semangat 'To Build The World A New' dalam kepemimpinan di organisasi G-20.

Menurutnya, hal itu menjadi satu di antara pekerjaan rumah yang harus dijalani.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-49 PDI Perjuangan, yang disiarkan melaui Kanal Youtube PDIP, Senin (10/1/2022).

"Kepercayaan dunia internasional atas kepemimpinan Indonesia di G-20. Presidensi Indonesia ini menggelorakan kembali apa yang dimaksud oleh Bung Karno dengan To Build the World a New," kata Megawati.

Untuk diketahui, pada 30 September 1960, Soekarno berpidato di Gedung PBB, di New York, Amerika Serikat.

Dalam pidato berdurasi sekitar 90 menit itu, Soekarno menyampaikan pidato yang bersemangat.

Isinya mengkritik habis-habisan sistem atau konsep yang dibangun oleh Barat selama berabad-abad serta dampaknya pada keberlangsungan dunia.

Pidato itupun dianggap menggemparkan dunia pada saat itu. Sebab Soekarno mendorong kesetaraan hak dan kewajiban antara semua negara di dunia. Dan mengajak agar dunia baru yang lebih adil dibangun.