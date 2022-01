Profil Mayjen TNI Agus Subiyanto, Pangdam III Siliwangi yang Disebut Berpeluang Jadi Pangkostrad

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Mayjen TNI Agus Subiyanto yang disebut berpeluang menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Hal ini disampaikan Direktur Institut for Security and Strategic Study (ISES), Khairul Fahmi.

Dikutip dari Kompas.com, Fahmi mengungkapkan Agus Subiyanto punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena pernah menjabat sebagai Danpaspampres.

Tak hanya itu, Fahmi menilai Agus berpeluang menjadi Pangkostrad lantaran tengah mengemban jabatan sebagai Pangdam.

Diketahui, Agus saat ini menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi.

Selain menjabat Pangdam, kata Fahmi, faktor lainnya karena Agus pernah mengisi jabatan bintang dua lainnya.

Profil Mayjen TNI Agus Subiyanto

Mayjen TNI Agus Subiyanto. (YouTube TNI AD)

Dikutip dari buku karyanya yang berjudul Believe, Based on True Story About Faith, Dream, and Courage, Mayjen TNI Agus Subiyanto lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 5 Agustus 1967.

Ia adalah lulusan Akademi Militer tahun 1991.

Di tahun 2005, Agus ditunjuk menjadi Danyon 22/Grup-2 Kopassus.